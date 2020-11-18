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    UEFA'dan Galatasaray'a pandemi kesintisi

    UEFA'dan Galatasaray'a pandemi kesintisi

    Pandemi sürecinde 100 milyon liranın üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu ve koronavirüsü gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 09:22
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 10:04
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    Pandemi ve sakatlıklar Galatasaray'da tahribata neden oldu. Sarı-kırmızılılar, milli arada üst üste kötü haberler almaya devam ediyor.

    Omar Norveç, Babel Hollanda Milli Takımı'nda, Arda ile diğer iki oyuncu da İstanbul'da koronavirüse yakalanmıştı. Luyindama'nın ve Etebo'nun milli takımlardan sakat dönecek olması teknik heyette üzüntü yarattı. Fatih Terim, bu gelişmeler üzerine "Milli maçlar bizi bozdu ama yapacak bir şey yok." diyerek çevresine dert yandı.

    UEFA dan Galatasaray a pandemi kesintisi #1

    UEFA'DAN 1 MİLYON EURO KESİNTİ

    Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu. Avrupa futbolunun patronu, Kovid-19'u gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı.

    200 MİLYON TL ÖDEME VAR

    İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak.

    Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

    UEFA dan Galatasaray a pandemi kesintisi #2

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