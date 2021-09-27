Euro
10.3519
-0.78%
Dolar
8.8408
-0.28%
Altın
498.87
-0.04%
Borsa
1.383
-0.14%
Bitcoin
383.943
-0.35%
EXEN Coin
21.30
-0.93%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

    FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında görev yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

    FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

    YARDIMCISI SEDEF AKTAN

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pakkan, 24-30 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek müsabakalarda görev yapacak.

    Organizasyonda Türkiye'den, Sedef Aktan da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

    UEFA dan Gamze Durmuş Pakkan a görev #1

    UEFA dan Gamze Durmuş Pakkan a görev #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir