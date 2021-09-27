UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında görev yapacak.

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

YARDIMCISI SEDEF AKTAN

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pakkan, 24-30 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek müsabakalarda görev yapacak.

Organizasyonda Türkiye'den, Sedef Aktan da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.



