- Haberler
- Futbol Haberleri
- UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında görev yapacak.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 15:11
- Güncelleme : 27.09.2021 - 16:08
FIFA kokartlı Türk kadın hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.
YARDIMCISI SEDEF AKTAN
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Pakkan, 24-30 Eylül tarihlerinde Lüksemburg'da düzenlenecek müsabakalarda görev yapacak.
Organizasyonda Türkiye'den, Sedef Aktan da yardımcı hakem olarak görevlendirildi.