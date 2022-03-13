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    UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev

    UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
    • AA
    • 13.03.2022 - 04:52
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    UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

    Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.

    UEFA dan hakem Neslihan Muratdağı na görev #1

    UEFA dan hakem Neslihan Muratdağı na görev #2


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