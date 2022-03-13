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- UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev
UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.
- AA
- 13.03.2022 - 04:52
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.
Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.