UEFA'dan hakem Neslihan Muratdağı'na görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda düdük çalacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.