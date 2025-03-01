UEFA'dan hakemlere Ramazan ayı uyarısı

11 ayın sultanı milyonlarca Müslüman tarafından karşılandı.

İlk sahurlara kalkılmasıyla birlikte oruçlar tutulmaya başlandı.

Oruçlarını tutan futbolcularla ilgili ise UEFA'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

UEFA'DAN HAKEMLERE: ORUÇ TUTAN OYUNCULARA DESTEK OLUN

UEFA, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle hakemlere yönelik özel bir paylaşım yaptı.

Hakemlere yapılan açıklamada maç sırasında oruç açacak oyunculara destek olunması gerektiğini belirtti.

"OYUNUN DOĞAL AKIŞINA UYGUN ŞEKİLDE KISA BİR MOLA VERİLEBİLİR"

UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Hakemler, Sayın Hakem Gözlemcileri,Bu yıl Ramazan, 28 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir.



Bu dönemde oynanacak UEFA maçlarında, oruçlarını maç sırasında açacak oyunculara destek olunması beklenmektedir.



Bu doğrultuda, yalnızca saha komiseri veya delegeden talep gelmesi halinde, hakem, maç günü organizasyon toplantısında önceden kararlaştırılan bir anda (yani güneş battıktan sonraki ilk doğal oyun duraksamasında) oyunun doğal akışına uygun şekilde kısa bir mola verilmesine izin vermelidir.



Şimdiden dikkate aldığınız için teşekkür ederiz.



Saygılarımızla, UEFA Hakemlik Hizmetleri"