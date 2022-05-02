UEFA'dan Rus takımları için karar

UEFA, Rus takımlarının gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA, 2022-2023 sezonunda Rus takımları için kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rus ekipleri için bir dizi yeni karar alındığı ve Rus takımlarının gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağı belirtildi.

Hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacaklar

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 28 Şubat 2022'de Rus takımlarını ikinci bir duyuruya kadar turnuvalarından men etmişti.

Öte yandan Rus ekiplerinin gelecek sezonki ihracı ile birlikte, Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı.