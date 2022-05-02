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    UEFA'dan Rus takımları için karar

    UEFA'dan Rus takımları için karar

    UEFA, Rus takımlarının gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 20:36
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    UEFA, 2022-2023 sezonunda Rus takımları için kararını açıkladı.

    Yapılan açıklamada, Rus ekipleri için bir dizi yeni karar alındığı ve Rus takımlarının gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağı belirtildi.

    Hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacaklar

    UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 28 Şubat 2022'de Rus takımlarını ikinci bir duyuruya kadar turnuvalarından men etmişti.

    Öte yandan Rus ekiplerinin gelecek sezonki ihracı ile birlikte, Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı.

    UEFA dan Rus takımları için karar #1


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