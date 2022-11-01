UEFA'dan skandal karar! Fenerbahçe maçına Ivan Bebek atandı! Ivan Bebek kimdir?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin grupta oynayacağı son maç olan Dinamo Kiev maçının hakemleri belli oldu. Ivan Bebek Fenerbahçe maçına 4. hakem olarak atandı..

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı maça 4. hakem olarak atanan Ivan Bebek büyük tepkilere yol açtı.

Hırvat hakemin Fenerbahçe maçına 4. hakem olarak atanması sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ivan Bebek oldu.

Ivan Bebek kimdir?

45 yaşında olan Hırvat hakem Ivan Bebek Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Braga deplasmanında oynadığı maçta verdiği skandal kararlar ile temsilcimizin elenmesine yol açmıştı.

Ivan Bebek Braga karşısında Fenerbahçe'den 3 futbolcuya kırmızı kart göstermesiyle ve verdiği skandal kararlar ile çok büyük tepki toplamıştı.

Elit kategoride olan Ivan Bebek Braga-Fenerbahçe maçının ardından 2017 yılında 1'inci kategoriye düşürüldü. Büyük maçlardan mahrum bırakılan Ivan Bebek yanlızca Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük bazı maçlarda görev alabildi.