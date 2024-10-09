UEFA'dan Türk hakemlerine görev

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UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam'a UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda, Zorbay Küçük'e ise UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Kadir Sağlam, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

ZORBAY KÜÇÜK DE GÖREV ALDI

FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ve Arnavutluk, Hırvatistan, Hollanda ile Faroe Adaları'nın katılacağı UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 3. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak." ifadelerine yer verdi.