UEFA'dan Türkiye sözleri: Tam size göre

UEFA resmi internet sitesinde EURO 2020'ye katılan takımlar kısaca tanıtıldı. A Milli Takımımız için "Tam size göre" ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti.

UEFA, Euro 2020'de katılacak takımların küçük bir tanıtımını yayınladı. UEFA resmi internet sitesinde EURO 2020'ye yeni misiniz? Hangi takımı neden desteklemelisiniz? şeklinde hazırladığı tanıtım sayfasında Türkiye için şu ifadeler yer aldı.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİLERİ TAM SİZE GÖRE"

Eğer savunma sanatına meraklıysanız Şenol Güneş'in öğrencileri tam size göre. Elemelerde kalesinde sadece 3 gol gören Türkiye, ayrıca dünya şampiyonu Fransa'ya karşı 2 maçta 4 puan alarak oyun zihniyetinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi ve bu da Türkiye için önemli bir referans. Roma'daki açılış maçında İtalya'ya karşı oynayacaklar ve bu maç öncesi hocaları şunları söyledi: "Açılış maçları her zaman sürprize açıktır."