UEFA'nın raporu: "Dört Büyükler" finansal olarak Avrupa'nın en kötüleri arasında Süper Lig'in "Dört Büyükler"i Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe, finansal performans bakımından Avrupa'nın en kötü 10 takımı arasında yer aldı.

AA

UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Raporu'na göre Süper Lig takımları, finansal performanslarıyla Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar veren ligini oluşturdu.

Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, 2023 yılında Avrupa'da net öz sermayede en fazla zarar eden takımlar arasında yer aldığı açıklandı.

4 büyükler ilk 10'da

"Dört Büyükler", Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında ilk 10 takım arasında yer buldu.

Geçen yıl en fazla net öz sermaye zararı olan Türk takımı Beşiktaş, 151 milyon euro eksiyle ilk 10'da 4. sırada yer alırken, Trabzonspor, 110 milyon euro zararla 5. sırada, Galatasaray, 109 milyon euro zararla 6. sırada, Fenerbahçe ise 82 milyon euro zararla 7. sırada gösterildi.

UEFA'dan yapılan uyarıda, takımların gelecekte kulüp lisansı alabilmek için bilançolarını güçlendirmek zorunda olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla net öz sermaye zararı veren kulüp ise 436 milyon euro ile İtalya Serie A ekibi Roma oldu.

İlk 10'da 4 Türk takımı dışında, İtalya'dan 3, Portekiz, İsrail ve İspanya'dan birer ekip bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılında net öz sermaye zararı veren ilk 10 kulüp şu şekilde:

Galatasaray ve Trabzonspor, en fazla zarar eden ilk 10 takım içinde

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan 10 takım arasında Galatasaray ve Trabzonspor da yer aldı.

Trabzonspor, Avrupa'da geçen yıl vergi dışı 53 milyon avro zararla 8. sırada yer alırken, Galatasaray ise 48 milyon euroyla en fazla zarar açıklayan 9. kulüp oldu.

Geçen yıl Avrupa'da en fazla zarar açıklayan takım İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa oldu. Aston Villa, geçen yıl vergiler hariç 138 milyon euro zarar etti.

Geride kalan sene Avrupa'da en fazla zarar açıklayan ilk 10 takım arasında 2 Türk takımı dışında, 3'er İngiliz ve İtalyan, birer de Portekiz ile Fransız ekibi bulunuyor.

Avrupa'da 2023 yılının en fazla zarar açıklayan ilk 10 takımı şöyle:

Trabzonspor, faaliyet zararında Avrupa'da ilk 5'te

Trabzonspor, 2023 yılında 35 milyon euro faaliyet zararıyla Avrupa'da ilk 5'te yer aldı.

İspanya'nın Barcelona takımı ise geçen yıl 179 milyon euro faaliyet zararıyla listede ilk sırada bulunuyor.

Listede, Roma, 53 milyon euro, Monaco, 41 milyon euro ve Aston Villa ise 39 milyon euro faaliyet zararıyla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.

Süper Lig'de 18 takım net öz sermaye zararı verdi

Süper Lig, UEFA'ya üye 55 ülke arasında net öz sermayede en fazla zarar veren kulüp sayısına (18) sayısına sahip.

Raporda paylaşılan son verilere göre, Süper Lig'den 18 kulüp, toplam 814 milyon avro net öz sermaye zararına ulaştı.

Süper Lig, en fazlı takımın (18) net öz kaynak zararı verdiği birinci seviye futbol organizasyonu olarak gösterildi.

Ayrıca, raporda açıklanan verilere göre Süper Lig, takımlarının 1 milyar avroluk brüt banka borcuyla Avrupa'da 55 ülke arasında 4. sırada yer aldığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri, 157 milyon avroluk kadro maliyetiyle ise 11. sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)