UEFA'ya göre en yetenekli 50 genç futbolcu

UEFA'ya göre en yetenekli 50 genç futbolcu

UEFA, resmi internet sitesinden bir liste yayınlayarak, isimlerini saydığı 50 genç futbolcunun 2021 yılına damga vurabileceğini belirtti. Listede Ravil Tagir, Orkun Kökçü ve Yusuf Demir de yer alıyor.

UEFA, her yıl yaptığı gibi bu sene de gelecek vadeden futbolcuları açıkladı.

Yayınlanan listede 3 Türk futbolcu yer aldı.

Bu isimler Başakşehir'den Ravil Tagir, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ve Rapid Wien'de oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir.

İşte o 50 isim:

Paulos Abraham (18 – AIK)

Tyler Adams (20 – Leizpig)

Sergio Arribas (19 – Real Madrid)

Mitchel Bakker (20 – Paris)

Jude Bellingham (17 – Dortmund)

Jens Cajuste (21 – Midtjylland)

Riccardo Calafiori (18 – Roma)

David Carmo (21 – Braga)

Charles De Ketelaere (19 – Club Brugge)

Yusuf Demir (17 – Rapid Wien)

Amad Diallo (18 – Atalanta)

Mohammed Diomande (18 – Nordsjaelland)

Igor Diveev (21 – CSKA Moskova)

Jeremy Doku (18 – Rennes)

Radu Drăgușin (18 – Juventus)

Roman Evgenyev (21 – Dinamo Moskova)

Wahidullah 'Wahid' Faghir (17 – Vejle)

Wesley Fofana (19 – Leicester)

Gianluca Frabotta (21 Juventus)

Amine Gouiri (20 – Nice)

Ryan Gravenberch (18 – Ajax)

Josko Gvardiol (18 – Dinamo Zagreb)

Jens Petter Hauge (21 – AC Milan)

Ísak Bergmann Jóhannesson (17 – IFK Norrköping)

Curtis Jones (19 – Liverpool)

Boubacar Kamara (21 – Marsilya)

Orkun Kökçü (19 – Feyenoord)

Ladislav Krejcí (21 – Sparta Prag)

Takefusa Kubo (19 – Villarreal)

Marash Kumbulla (20 – Roma)

Stanislav Magkeev (21 – Lokomotiv Moskova)

Daniel Maldini (19 – AC Milan)

Giorgi Mamardashvili (20 – Lokomotiv Tiflis)

Nuno Mendes (18 – Sporting CP)

Youssoufa Moukoko (16 – Dortmund)

Yunus Musah (18 – Valencia)

Jamal Musiala (17 – Bayern)

Noah Okafor (20 – Salzburg)

Marcus Holmgren Pedersen (20 – Molde)

Pedri (18 – Barcelona)

Abdallah Sima, (19 – Slavia Prag)

Kamaldeen Sulemana (18 – Nordsjaelland)

Ravil Tagir (17 – Başakşehir)

Malick Thiaw (19 – Schalke)

Anatolii Trubin (19 – Shakhtar Donetsk)

Christos Tzolis (18 – PAOK)

Fábio Vieira (20 – FC Porto)

Owen Wijndal (21 – AZ Alkmaar)

Florian Wirtz (17 – Leverkusen)

Illia Zabarnyi (18 – Dynamo Kiev)