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- UEFA'ya göre en yetenekli 50 genç futbolcu
UEFA'ya göre en yetenekli 50 genç futbolcu
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 09:03
- Güncelleme : 04.01.2021 - 09:36
UEFA, her yıl yaptığı gibi bu sene de gelecek vadeden futbolcuları açıkladı.
Yayınlanan listede 3 Türk futbolcu yer aldı.
Bu isimler Başakşehir'den Ravil Tagir, Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ve Rapid Wien'de oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir.
İşte o 50 isim:
Paulos Abraham (18 – AIK)
Tyler Adams (20 – Leizpig)
Sergio Arribas (19 – Real Madrid)
Mitchel Bakker (20 – Paris)
Jude Bellingham (17 – Dortmund)
Jens Cajuste (21 – Midtjylland)
Riccardo Calafiori (18 – Roma)
David Carmo (21 – Braga)
Charles De Ketelaere (19 – Club Brugge)
Yusuf Demir (17 – Rapid Wien)
Amad Diallo (18 – Atalanta)
Mohammed Diomande (18 – Nordsjaelland)
Igor Diveev (21 – CSKA Moskova)
Jeremy Doku (18 – Rennes)
Radu Drăgușin (18 – Juventus)
Roman Evgenyev (21 – Dinamo Moskova)
Wahidullah 'Wahid' Faghir (17 – Vejle)
Wesley Fofana (19 – Leicester)
Gianluca Frabotta (21 Juventus)
Amine Gouiri (20 – Nice)
Ryan Gravenberch (18 – Ajax)
Josko Gvardiol (18 – Dinamo Zagreb)
Jens Petter Hauge (21 – AC Milan)
Ísak Bergmann Jóhannesson (17 – IFK Norrköping)
Curtis Jones (19 – Liverpool)
Boubacar Kamara (21 – Marsilya)
Orkun Kökçü (19 – Feyenoord)
Ladislav Krejcí (21 – Sparta Prag)
Takefusa Kubo (19 – Villarreal)
Marash Kumbulla (20 – Roma)
Stanislav Magkeev (21 – Lokomotiv Moskova)
Daniel Maldini (19 – AC Milan)
Giorgi Mamardashvili (20 – Lokomotiv Tiflis)
Nuno Mendes (18 – Sporting CP)
Youssoufa Moukoko (16 – Dortmund)
Yunus Musah (18 – Valencia)
Jamal Musiala (17 – Bayern)
Noah Okafor (20 – Salzburg)
Marcus Holmgren Pedersen (20 – Molde)
Pedri (18 – Barcelona)
Abdallah Sima, (19 – Slavia Prag)
Kamaldeen Sulemana (18 – Nordsjaelland)
Ravil Tagir (17 – Başakşehir)
Malick Thiaw (19 – Schalke)
Anatolii Trubin (19 – Shakhtar Donetsk)
Christos Tzolis (18 – PAOK)
Fábio Vieira (20 – FC Porto)
Owen Wijndal (21 – AZ Alkmaar)
Florian Wirtz (17 – Leverkusen)
Illia Zabarnyi (18 – Dynamo Kiev)