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    Uğur Demirok, Kayserispor'a transfer oldu

    Süper Lig takımlarından Kayserispor, Konyaspor'un eski futbolcusu Uğur Demirok'u transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:38
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    Uğur Demirok, Kayserispor'a transfer oldu

    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

    RESMEN AÇIKLANDI

    Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

    Transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Tokgöz, "Hocamız Dan Petrescu'nun raporları doğrultusunda görüştüğümüz oyuncular var. Kayserispor için en faydalı olacak futbolcuyu almak için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

    Uğur Demirok, Kayserispor a transfer oldu #1

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