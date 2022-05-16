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    Uğur Dündar: Ali Koç günler öncesinde uyarmıştı

    Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan açıklama yaptı.
    • 16.05.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 11:31
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    Uğur Dündar: Ali Koç günler öncesinde uyarmıştı

    Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

    "Önlem almaya çağırdı"

    Dündar, Twitter'daki paylaşımında "Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı. Sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır." ifadelerini kullandı.

    Uğur Dündar: Ali Koç günler öncesinde uyarmıştı #1


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