Uğur Dündar: Arda Kardeşler çok kötü hakem

Uğur Dündar: Arda Kardeşler çok kötü hakem

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe-Konyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler'i Twitter üzerinden eleştirdi.

Süper Lig'in 4.haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.Mücadelenin ilk yarısı 0-0 geçilirken hakem Arda Kardeşler'in verdiği karar maçın önüne geçti.

Valencia'nın kırmızı kartı şaşkınlık yarattı

Maçın 22.dakikasında Enner Valencia Adil Demirbağ ile topsuz alanda girdiği mücadele sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Adil ise bu hareketlerden sonra sarı kart gördü.

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

Bu karar üzerine Fenerbahçe Divan kurulu Başkanı Uğur Dündar, hakem Arda Kardeşler hakkında tweet attı.

İşte o tweet: