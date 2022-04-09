Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı 824 oy ile Uğur Dündar oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu seçimli olağanüstü genel kurulu sona erdi.

Yapılan oylamaya göre yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar oldu.

Seçimin ardından salonda Uğur Dündar lehine tezahüratlar yükseldi.

Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı oldu İZLE



8 yıllık Vefa Küçük dönemi sona erdi

Uğur Dündar, seçimde 8 yıldır bu görevi sürdüren Vefa Küçük'ü geride bıraktı.

25 oy farkla kazandı

Toplam 1781 oy kullanımının gerçekleştiği seçimde Uğur Dündar 824, Vefa Küçük 799 oy aldı.

"Çocukluk hayalim gerçekleşti"

Dündar açıklanan sonuçların ardından kürsüye gelerek, "Ortaokul yıllarında Dolmabahçe Stadyumu'nun denize bakan tribünün gişelerinin altında futbolcuların çıkış kapısı vardı. O yaşlarda Fenerbahçe'nin İstanbul Ligi'nde alt sıralarda yer alan Emniyet, Adalet, Beyoğluspor, Beykoz gibi takımlarla oynadığı maçlara giderdim.

Kimi zaman lapa lapa yağan kar altında futbolcuların çıkışlarını beklerdim. Lefterler'i, Şerefler'i, Can Bartular'ı, Basriler'i, Naci Erdemler'i, hepsini dikkatle süzer ve günün birinde acaba ben bu kulübe bir katkıda bulunabilecek miyim düşler kurardım. O çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti.

Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Yaşasın Türkiye! Yaşasın Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.