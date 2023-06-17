Uğur Dündar, Fenerbahçe Genel Kurulu'nda ıslıklanınca görevi bıraktı Fenerbahçe yönetimi ve üyeleri 2022 mali genel kurul toplantısı için bir araya gelirken, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ıslıklandı. Dündar olayların ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında kongre üyesi Mehmet Seyfettin Gürel'in yaptığı konuşma büyük tepki çekti.

Kürsüye çıkan Gürel yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

Uğur Dündar görevini bırakmayacaksın. Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan buradan gitmeyeceksin. Kimse sana burada operasyon çekemez. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç'a haksızlık ediyor. Daha önce de Aziz Yıldırım'a Ali Şen'e haksızlık ettik. Arkadaşlar olayın farkında değilsiniz."

Bu sözleri sonrası salonda büyük bir uğultu yükseldi. Salondaki uğultular yükselince Gürel, konuşmasının tamamını yapamadan teşekkür ederek kürsüden indi.

Uğur Dündar ıslıklandı: Burası CHP gençlik kolları değil

Öte yandan Uğur Dündar ise salonda sık sık protesto edildi.

Bu konuşmanın ardından da Divan Kurulu Başkanı Dündar'a hem salonda hem de sosyal medyada "Fenerbahçe'yi siyasete karıştırma. Burası CHP'nin gençlik kolları değil." şeklinde eleştiriler geldi.

İstifa etti

Uğur Dündar canlı yayınlanan kongrede açıklama yapmak yerine yerine şu tweet'le görevi bıraktığını duyurdu: