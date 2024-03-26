Uğur Dündar'dan hakemlere tepki: Özür dileyip hemen bırakın Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu konuştuğuna dair bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ensonhaber.com

27. haftada oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında verilen penaltıya dair yapılan MHK toplantısı, sosyal medyada sızdırılmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya platformu üzerinden Galatasaray-Antalyaspor maçındaki hakem tartışmalarına dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"Özür dileyip bırakın"

Maçı yöneten hakemler Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın aldığı tartışmalı kararlar üzerine Dündar, şunu söyledi:

Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!

Bu açıklama, maç sonrası hakemlerin performansı ve aldıkları kararlar hakkındaki eleştirilerin giderek arttığı bir dönemde geldi.