Uğur Dündar'dan hakemlere tepki: Özür dileyip hemen bırakın

27. haftada oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçında verilen penaltıya dair yapılan MHK toplantısı, sosyal medyada sızdırılmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya platformu üzerinden Galatasaray-Antalyaspor maçındaki hakem tartışmalarına dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
"Özür dileyip bırakın"
Maçı yöneten hakemler Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın aldığı tartışmalı kararlar üzerine Dündar, şunu söyledi:
Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!
Bu açıklama, maç sonrası hakemlerin performansı ve aldıkları kararlar hakkındaki eleştirilerin giderek arttığı bir dönemde geldi.
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