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    Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak

    Fenerbahçe Kulübü'nde geçmiş yıllarda yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacak.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 14:04
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    Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak

    Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.

    Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez sarı-lacivertli camiada yeni bir göreve talip oldu.

    DİĞER ADAYLAR

    Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.

    Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak #1


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