Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak

Fenerbahçe Kulübü'nde geçmiş yıllarda yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacak.

Gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayacak.

Geçmiş yıllarda Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde yöneticilik yapan Uğur Dündar, bu kez sarı-lacivertli camiada yeni bir göreve talip oldu.

DİĞER ADAYLAR

Uğur Dündar, mevcut başkan Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz ile Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için yarışacak.