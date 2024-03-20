Uğur Dündar'dan Ali Koç açıklaması: Ligden çekilmeyi destekliyorum Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Ligden çekilmeyi oylayacağız" açıklamasının ardından Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan da yönetime destek geldi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurul çağrısı, son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili alınacak aksiyonları değerlendirmek üzere gündemi belirledi.

Koç, "Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok." diyerek kulüplerinin sistematik dışlanmasını ve başka bir ülkenin takımı gibi muamele görmesini eleştirdi.

Ligden çekilme kararını oylamaya sunacaklarını belirterek "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." dedi.

Uğur Dündar: Yönetimin arkasındayız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklaması sonrası camiadan önemli mesajlar gelirken Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da takımın ligden çekilmesine destek vereceğini duyurdu.

Kurşunlanma olayından sonra Fenerbahçeli futbolcular ikinci bir toplu saldırıya maruz kaldı. Sorumluları da o saldırganları yakalamayıp yargıda ibretlik cezaya çarptırılmalarını engelleyenlerle, Trabzonspor maçındaki vahşete seyirci kalanlardır. Böyle gitmesi mümkün değil. Ligden çekilme dahil genel kuruldan çıkacak her türlü kararı destekliyoruz. Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulunun arkasındayız.

Ali Koç, yalnız bırakıldığını düşünüyor

Ali Koç'un, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifasının arkasında, kendisini "yalnız bırakıldığı" düşüncesi yatıyor.

Koç'un, futbolcularına yapılan saldırılarla ilgili KBV üyelerinden geçmiş olsun mesajı yayınlanmamasına tepki gösterdiği ve bu duruma karşı tepkisiz kalındığını düşündüğü konuşuluyor. Başkan, bu tepkisizlik üzerine istifa kararı aldı.