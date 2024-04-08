Uğur Dündar'dan Galatasaray'a tepki: Metin Oktay olsaydı... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar için bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Dündar, "Taçsız Kral" Metin Oktay'ın durumuyla örnek vererek, takımın yaşadığı duruma dikkat çekti.

"Metin Oktay olsa..."

Uğur Dündar ayrıca, Fenerbahçe'nin eyleminin sadece kendi kulübü için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı tüm kulüpleri temsil ettiğini vurguladı.

Tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş "Taçsız Kral" Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı! Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç gösterileri yapmalarını engeller, olgunlukla kabul ederdi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi kulüpleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. Eeee insan durduk yere "Taçsız Kral" olarak anılmıyor! Mekanı cennet olsun...

Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda etkileşim aldı.