Uğur Dündar'dan hakem tepkisi: Organize suikast... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Galatasaray-Antalyaspor maçının orta hakemi Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya için flaş açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Dündar, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının orta hakemi Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya için flaş açıklamalar yaptı.

"Organize suikastın üzerinden 7 gün geçti"

Dündar'ın paylaşımında, "Abdulkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın Türk futboluna yaptıkları 'organize' suikastın üzerinden 7 (yedi) gün geçmesine rağmen halâ ağır bir yaptırıma uğramamış olmaları, çok üzücü ve düşündürücü!.." ifadeleri yer aldı.