Uğur Dündar'dan hakem tepkisi: Organize suikast...

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Dündar, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçının orta hakemi Abdulkadir Bitigen ve VAR hakemi Özgür Yankaya için flaş açıklamalar yaptı.
"Organize suikastın üzerinden 7 gün geçti"
Dündar'ın paylaşımında, "Abdulkadir Bitigen ve Özgür Yankaya'nın Türk futboluna yaptıkları 'organize' suikastın üzerinden 7 (yedi) gün geçmesine rağmen halâ ağır bir yaptırıma uğramamış olmaları, çok üzücü ve düşündürücü!.." ifadeleri yer aldı.
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