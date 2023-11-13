Uğur Dündar'dan Halil Umut Meler'e tepki: Rahat uyudun mu Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemi Halil Umut Meler’e tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de hakem Halil Umut Meler'e tepkiler çığ gibi.

Sosyal medya başta olmak üzere topa tutulan Meler'i sarı-lacivertliler de MHK'ye şikayet edecek.

Halil Umut Meler'e tepki

Fenerbahçe’nin Divan Kurulu Başkan olan Uğur Dündar, Oosterwolde'nin pozisyonu için X hesabından Halil Umut Meler’e ağzına geleni söyledi.

"Rahat uyudun mu?"

Sosyal medya sayfasından Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemi Meler’e yüklenen Uğur Dündar, özellikle Osterwolde’ye yapılan hareketten sonra çıkarılmayan kırmızı karta tepki gösterdi.

Halil Umut Meler, cevap ver! Osterwolde'nin boğazına sarılıp yere yıkarak şiddet uygulayan A.Demirsporlu futbolculara kırmızı kart göstermek için daha neyi bekledin? Gencecik bir futbolcunun hastanelik olmasını mı?.. Sporculuk yaşamını sona erdirecek darbeler almasını mı?.. Sonra gidip rahat uyudun mu?

Rakip taraftarlardan Meler'e destek

Bu sözlere Fenerbahçelilerden destek gelirken, rakip takım taraftarları ise Meler'in tarafında saf tuttu.