Ali Koç ve Uğur Dündar'dan Ukrayna ve Putin cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında yapılan "Vladimir Putin" tezahüratı hakkında konuştu. Kulübün bir numarası, "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu’nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı yapıldı.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı - İZLE



"Putin tezahüratlarını fark edemedik"

Dinamo Kiev maçındaki "Vladimir Putin" tezahüratları hakkında konuşan Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "O an fark edemedik bile Putin tezahüratını. Bir avuç bir grubun yaptığı çok çirkin ve kabul edilemez bir davranış. Ancak bunu bütün camiaya yönelik gayretler de o ölçüde çirkin. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir çirkinlikle anılamaz. Biz Atatürk'ün izindeyiz." şeklinde konuştu.

Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyiz, onlar bizden özür dilesin"

Başkan Ali Koç da Ukrayna cephesinden sarı-lacivertli camiaya verilen tepkilere çok sert yanıt verdi.

"Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz." diyen Ali Koç, "Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydonoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bir numarası, "Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri nedeniyle onlar bizden özür dilesin. Bizim özür dilememizi istemeniz, Fenerbahçe'ye hakarettir. Putin'e küfür etsek, madalya mı vereceksiniz?" diyerek konu hakkında görüşünü belirtti.

Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz - İZLE



Ukrayna cephesi ne demişti?

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol adil bir oyun. Dinamo Kiev daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Bunu asla anlamayacağız. Dost Türkiye halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine tepkileri için minnettarım." şeklinde konuşmuştu.

Dışişleri Sözcüsü Nikolenko: Putin'i Türk futbol sahasında devirdik

Ukrayna Dışişleri Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada "Ukrayna, Vladimir Putin'i Türk futbol sahasında 2-1 skoru ile devirdi. Türkiye'de darbe yediler, Ukrayna'da da darbe yerler. Türk taraftarlarına kazananın tarafında durmaya tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kırım Tatar Kongresi Başkanı Çubarov: Özür dileyeceklerini umuyorum

Öte yandan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) Başkanı Refat Çubarov, sosyal medya üzerinden konuya dair yaptığı açıklamada, "Dil, kültür, inançtan bana yakın bir ülkenin vatandaşları tarafından yapılan utanmazlıktan dolayı üzerimde ağır utanç yükü hissediyorum. Türklerin, Ukraynalılara duyduğu ve 24 Şubat 2022'tan sonra önemli ölçüde artan saygıyı ve sempatisini biliyorum. Fenerbahçe Futbol Kulübü yönetiminin ve taraftar örgütlerinin, Şubat 2014'ten beri Rus saldırganlığına karşı koyan Ukraynalıların duygularını inceltilmesi için özür dileyeceklerinin umuyorum." ifadelerine yer vermişti.