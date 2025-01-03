Uğur Fora: Projelerimiz ve bakışımız şova yönelik olmayacak

İHA

Beşiktaş’ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Serdal Adalı seçildi.

Siyah-beyazlıların 36. başkanı olan Adalı’nın yönetim kurulu listesinde bulunan Uğur Fora, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"DEMOKRASİ KAZANDI, BEŞİKTAŞ KAZANDI"

Güzel bir kongreyi geride bıraktıklarını dile getirerek sözlerine başlayan siyah-beyazlı yönetici, şu ifadeleri kullandı:

Demokrasi kazandı, Beşiktaş kazandı. Yaklaşık 1.5 aylık bir seçim süreciydi. Sonlara doğru iyice hızlandı. Beşiktaş bu işi iyi yapıyor. Rakipler gün sonunda yine el ele sıkıştı.

"BEŞİKTAŞLI, BEŞİKTAŞ'INA SAHİP ÇIKTI"

Genel kurula rekor katılım olmasının yönetim olarak sorumluluklarını artırdığından da bahseden Fora, şu şekilde konuştu:

Beşiktaşlı, Beşiktaş’ına sahip çıktı. Üstündeki ay-yıldızına sahip çıktı. Bu üzerimizdeki sorumluluğu biraz daha artırıyor. Bundan dolayı tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum.

"3.5 YILLIK BİR PROJEKSİYON İLE GELİYORUZ"

Uğur Fora, programlı şekilde yollarına devam edeceklerini, atacakları her adımı planlayacaklarını aktardı.

Fora, şu şekilde konuştu: