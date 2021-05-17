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    Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı

    Uğur Karakullukçu, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız" açıklaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 04:20
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 04:21
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    Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı

    Galatasaraylı kimliği ile tanınan futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, televizyon programının ardından saldırıya uğradı.

    Saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Karakullukçu, “Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikayetçi olacağız.” dedi.

    "POLİS EŞLİĞİNDE EVİME ULAŞTIM"

    Saldırganlar hakkında karakola giderek şikayetçi olan Karakullukçu, polis ekiplerine teşekkür etti:

    “Ekip olarak ifademizi verip şikayetçi olduk, polis eşliğinde de evime ulaştım. Başta yardımcı olan polis ve kurumun güvenlik görevlileri olmak üzere şahıslardan şikayetçi olan kurumum Haber Global'e, ekip arkadaşlarıma ve desteğini hissettiren hepinize teşekkürler.”

    Uğur Karakullukçu program çıkışı saldırıya uğradı #1

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