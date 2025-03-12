Uğur Uçar, eski takımı Pendikspor'un başında

İHA

Pendikspor, kulübün eski oyuncularından Uğur Uçar’ı teknik direktörlük görevine getirdiğini resmen duyurdu. İstanbul ekibi, yaptığı açıklamada, Uçar’ın yuvasına geri dönmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"ESKİ OYUNCUMUZU YENİDEN ARAMIZDA GÖRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pendikspor ailesi olarak, eski oyuncumuz Uğur Uçar’ı teknik direktörümüz olarak yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımız Murat Özdemir’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninin ardından, Uğur Uçar takımımızın başına geçti. Pendikspor’umuzun hedeflerine birlikte ulaşmak için kendisine ve teknik ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Bu atamayla Pendikspor, hem kulüp aidiyetine vurgu yaparak hem de teknik kadrosunu güçlendirerek yeni bir döneme adım atmış oldu.