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    Uğurcan Çakır, Ali Şansalan'a ne söyledi

    Uğurcan Çakır, Ali Şansalan'a ne söyledi

    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, maçın 85. dakikasında hakem Ali Şansalan ile yaşadığı diyaloğu açıkladı. Başarılı eldiven, "Hakkımızı istiyoruz" dediğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 11:26
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    Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, 3-1 sona eren Fenerbahçe karşılaşmasının ardından VAR standının orada hakem Ali Şansalan'la konuşması hakkında açıklamalarda bulundu.

    MAÇ SONU AÇIKLAMASI

    Maç sonu yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Liderlik için fırsattı. İyi hazırlandık. Fenerbahçe'nin tüm analizlerini yaptık. Fenerbahçe erken öne geçti. Bir kırmızı kart. Oyunun hakimi tamamen bizdik. Taraftarlarımız bugün muhteşemdi. Onlara da armağan olsun bu galibiyet. Lider olmak önemli. Bazı şeyleri hızlandıracak. Çok mutluyuz." dedi.

    Uğurcan Çakır, Ali Şansalan a ne söyledi #1

    Uğurcan Çakır ayrıca "Lider kaldıkça kolbastı oynarız burada. Taraftar çok güzel. Onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.

    HAKEME NE SÖYLEDİ?

    İHA'da yer alan habere göre; hakem Ali Şansalan ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan Uğurcan Çakır şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi maç yönetiyordu. Etkilenecek bir şey yok. İyi bir maç yönetiyorsun. Hakkımız ise hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız değilse verilmesin. Öyle söyledim."

    Uğurcan Çakır, Ali Şansalan a ne söyledi #2

    Uğurcan Çakır, Ali Şansalan a ne söyledi #3

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