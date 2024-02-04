Uğurcan Çakır: Amatör hatalar yaptık

ensonhaber.com

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"Amatör hatalar yaptık"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3 maçtır kaybediyoruz. Bazı şeyler doğru gitmiyor. Bugün oyunun 90 dakikalık bölümünde oyuna hakimdik. İstediklerimizi uyguluyorduk. Basit amatör hatalar yaptık defansif anlamda. 2 tane gol yedik. Herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Daha fazla çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor."

"Önümüze bakmalıyız"

Ayrıca Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyoruz. Kafayı kaldırıp, daha çok çalışıp Trabzonspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmedik. Çok amatör hatalar yaptık. 2 tane gol yedik. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma suç bulmuyorum. Bir şanssızlık var. Bazen ileri zıplamak için 2-3 adım geri gitmek gerekiyor. Önümüze bakmalıyız. Toparlanmalıyız işin açıkçası. Kötü durumdayız. Trabzonspor büyük bir camia. Üzgünüz."