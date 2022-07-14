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    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum

    Trabzonspor’un file bekçisi Uğurcan Çakır transferiyle ilgili, "Şu an tam belli değil aslında.Biraz zamana bıraktım, kulüp de aynı şekilde." ifadelerini kullandı.
    • 14.07.2022 - 12:10
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    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum

    Trabzonspor’un altyapısından A takımın kaptanlığa yükselen genç kaleci, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve son olarak lig şampiyonluğu yaşadı.

    Daha sonrasında Altay Bayındır’la da rekabeti sık sık gündeme gelirken Uğurcan Çakır A Milli Takım ’ın birinci kalecisi olmayı başardı.

    18 milyon euro’luk güncel piyasa değeri ile Süper Lig’in en değerli oyuncusu olan Uğurcan Çakır, gelecekteki planları ve transfer söylentileri ilgili açıklamalarda bulundu.

    “Abdullah hoca çok bir iyi insan”

    Bordo-mavililerin teknik adamı Abdullah Avcı hakkında söylemlerini dile getiren Uğurcan Çakır, “Her şeyden önemlisi Abdullah hoca bir kere çok iyi insan. Herkese karşı karakterli ve saygılı. İletişimimiz her zaman iyi. Saha içi ve saha dışı hep olumlu konuşur, eksiklerimizi gösterirken motive eder. Teknik-taktik açıdan zaten çalıştığım en iyi hoca diyebilirim. Ama en önemlisi insan olarak yaklaşımı. Herkese yardımcı oluyor. Trabzonspor camiası onun gibi bir hocaya sahip olduğu için kesinlikle şanslı. Ben de öyle. Çünkü Abdullah hocayla beraber kendimi daha fazla geliştirme imkanı buldum. Bütün arkadaşlarım keza öyle ve şampiyon olduk. Bu sene de iddialıyız tabii ki.” İfadelerini kullandı.

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum #1

    “Türkiye’den de Muslera’yı söyleyebilirim”

    Avrupa’da beğendiği kalecilerden bahseden genç kaleci, “Son sezonda Mendy’yi beğeniyorum Chelsea’deki. Oblak zaten çok komple bir kaleci. Türkiye’den de Muslera’yı söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum #2

    "Oynayan elinden geleni yapacaktır"

    Altay Bayındır’la gerek ligde gerek de Milli takımda rekabeti gündeme gelmesi hakkında konuşan Uğurcan Çakır, “Tatlı rekabet var tabii ki. Arkadaşım elbette. A Milli Takım’a birlikte gidiyoruz. Hak eden, hocanın görev verdiği oynuyor zaten. Sohbetimiz iyi, aynı sahada beraber idman yapıyoruz. Bir sıkıntımız yok, Altay’a da sorsanız aynı şeyi diyecektir. Elbette rekabet var. Sonuçta Milli Takım’ın başarısı önemli. Oynayan elinden geleni yapacaktır.” açıklamasında bulundu.

    Uğurcan Çakır: Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum #3

    “Zaman gösterecek”

    Transferi sıkça gündeme gelirken sonucu zaman göstericek diyen Uğurcan Çakır, ”Şu an tam belli değil aslında.Biraz zamana bıraktım, kulüp de aynı şekilde. Tabii Trabzonspor’da kupalar kazandım ama kendi kariyerim için gitmem iyiyse, önemliyse gitmek isterim. Ama değilse zaten Trabzonspor’da oynuyorum, Türkiye’nin en büyük camiası bana göreve son şampiyonu. Herkes burada oynamak ister. O yüzden gitsem de kalsam da mutsuz olacağım bir durum kesinlikle yok. Kariyerim için doğru takım olursa, hem kulübümün hem benim beklentilerim karşılanırsa, Avrupa hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Onun dışında burada zaten mutluyum. Sonuç olarak şu an net bir şey yok ve zaman gösterecek. Daha var zaten transfere. Hayırlısı olsun.” şeklinde sözlerini noktaladı.


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