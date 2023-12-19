Uğurcan Çakır: Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşma yarıda kaldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuk ekibin 2-1 öne geçtiği golün ardından hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın 74. dakikasında takımını sahadan çekti.

Uğurcan Çakır: Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz

Yaşananların ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, "Maçın içinde kalmaya çalıştık, kalmaya çalışıyoruz. Ben hakem Ali Şansalan'ı da tebrik etmek istiyorum, sağduyulu yaklaştı. Rakip oyuncular oynamak istedi ama başkan böyle bir karar aldı. Biz sahanın içinde kalmak istiyoruz" dedi.

"Bizlik bir durum yoktu"

Sözlerine devam eden 27 yaşındaki kaleci, "Ecmel başkana sordum, çekmek istediğini söyledi. İstanbulsporlu arkadaşlarım da var, onlar oynamak istiyordu. Bizlik bir durum yoktu. Başkanın aldığı bir karar. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.