Uğurcan Çakır: Buradan 1 puan iyi

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, beraberlikle sona eren Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İki gündür çok üzgünüz"

Bartın'da hayatını kaybeden madenciler için baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Uğurcan Çakır "İki gündür çok üzgünüz, hayat bazen böyle tuhaf. Ölen şehirlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz de işimizi yapmak zorundayız." dedi.

"Buradan 1 puan iyi"

Maçı değerlendiren 26 yaşındaki kaleci, "İstediğimiz oyunu oynadık. İlk yarı 2-1 öne geçtik. İkinci yarının başında da net bir pozisyonumuz vardı. Onu atsak maç kopacaktı. Sonrasında Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle bize baskı kurdu.

Beşiktaş büyük bir takım ve burası zor bir deplasman. Buradan 1 puan iyi ama maçı kazanacak pozisyonları bulduk. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık, hepsini kutluyorum. Wout Weghorst ile çarpıştık ama ayağımda pek bir şey yok." açıklamasını yaptı.