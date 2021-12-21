Euro
13.3979
-11.62%
Dolar
11.9901
-10.77%
Altın
720.14
-6.82%
Borsa
1.892
0%
Bitcoin
646.735
-6.00%
BTXN Coin
38.38
-4.28%
2ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 2 C

    Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim

    Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Altay galibiyetinin ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 22:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim

    Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Altay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır "Takım arkadaşlarıma teşekkür edeirm. Herkes elinden geleni yaptı. Geriden geldik. Çok güzel bir gol yedim, bence haftanın golü." dedi.

    "ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN ALDIK"

    Uğurcan Çakır ayrıca "Andreas Cornelius da kutluyorum. İlk yarı kötü başladık. Altay'ın neler yapabileceğini biliyorduk. Sonrasında oyun organizasyonunu daha iyi yaptık. Altın değerinde 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

    Uğurcan Çakır: Çok güzel bir gol yedim #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir