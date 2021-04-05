Uğurcan Çakır, doğum günü hediyelerini çocuklara bağışladı

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından, doğum günü hediyelerini UNICEF'e bağışladığını açıkladı.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, güzel bir hareket başlattı. Doğum günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda yeni bir kampanya başlattı.

Çakır, doğum günü hediyelerini Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) bağışladığını açıkladı.

"SİZ DE BANA KATILIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM"

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğum günü hediyelerimi UNICEF aracılığıyla ilaç ve besin bulamayan çocuklara bağışlıyorum. Siz de bana katılırsanız çok sevinirim.

Alıcı mail kısmına mail@ugurcancakir.net yazarak bana mesajınızı da iletebilirsiniz. Mesajlarınızı tek tek cevaplamaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.