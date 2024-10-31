Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'ye özel hazırlanıyor

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Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'u ayakta tutmaya çalışan kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaide.

Göztepe yenilgisi sonrası "Herkesin kendisini sorgulaması lazım." diyen 28 yaşındaki eldivenin, arkadaşlarıyla toplantılar yaptığı öğrenildi.

"BUNU EL ELE VEREREK ATMALIYIZ"

Artık toparlanmaları gerektiğini söyleyen ve Fenerbahçe maçının bunun için fırsat olduğunu vurgulayan Çakır, "Trabzonspor bu tür zorluklardan hep çıkmıştır yine çıkacaktır. Bunu el ele vererek atmalıyız." diyerek takım arkadaşlarını da motive ediyor.