İHA

Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, takım kaptanı Uğurcan Çakır, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çakır, Trabzonspor’un bu sezon zaman zaman zorlu süreçler yaşadığını ancak son haftalarda yükselen bir ivme yakaladıklarını belirtti.

"TRABZONSPOR'DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK"

Takımın sezon içindeki dalgalı performansını değerlendiren Uğurcan Çakır, şunları dedi:

Trabzonspor'da büyük başarılara imza attık. Ancak inişler ve çıkışlar futbolun bir parçası. Bu sezon takım olarak istediğimiz düzeyde olamasak da bireysel performansımdan memnunum. Kötü giderken daha fazla çalışıp takıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Son haftalarda takım olarak da daha iyi bir performans sergiliyoruz.

"SON 3-4 HAFTADIR SAHADA DAHA İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYUYORUZ"

Çakır, yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin bazı zorluklara neden olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Sezon başında birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu durum doğal olarak bir uyum sorununu beraberinde getirdi. Ancak artık bu süreci aştığımızı düşünüyorum. Özellikle son 3-4 haftadır sahada daha iyi bir oyun ortaya koyuyoruz.

"BURADA OYNAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Uğurcan Çakır, hakkında çıkan Galatasaray'a transferiyle ilgili iddiaları için ise, şu şekilde konuştu:

Ben Trabzonsporluyum ve bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan çok mutluyum. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Şehrimi ve takımımı seviyorum.

"BÜYÜK MAÇLARIN HAVASI HER ZAMAN FARKLI OLUYOR"

Büyük maçlarda gösterdiği performansla ilgili de konuşan 28 yaşındaki kaleci, şu şekilde konuştu:

Büyük maçların havası her zaman farklı oluyor. Her maça aynı motivasyonla çıkmaya çalışıyorum ama büyük maçlar oyunculara ekstra bir motivasyon getirebiliyor. Yine de bütün maçlara 3 puan hedefiyle hazırlanmak gerektiğini takım arkadaşlarımızla sık sık konuşuyoruz.

"BİR ALIŞMA SÜRECİ OLUYOR ELBETTE"

Savunma hattında yaşanan değişikliklerin zorluklarını da değerlendiren başarılı file bekçisi, şu açıklamada bulundu:

Bir alışma süreci oluyor elbette. Hep birlikte oynamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Savic, Serdar, Batagov ve Hüseyin arasında yaşanan sakatlıklardan dolayı sürekli bir değişim oldu ve ideal 11'i ben bilmiyorum, kimsede bilmiyor. Kim oynarsa oynasın sahaya en iyisini yansıtmak durumundayım.

"HAKEM HATA YAPABİLİYOR ANCAK BU KONUYU KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Futbolun içinde kalmaya çalıştıklarını vurgulayan Uğurcan Çakır, şunları dedi:

Hakem hataları bize de oluyor. Hakemler hata yapabiliyor ancak bu konuyu konuşmak istemiyorum. İçimizde düşündüklerimiz farklı şeyler. Trabzonspor camiası olarak sahada kalmaya ve futbol oynamaya odaklanıyoruz.

"İNSAN SEVDİĞİNE TEPKİ GÖSTERİR"

Öz kaynaklardan gelen oyunculara taraftarların gösterdiği tepkiler için ise Çakır, şu ifadeleri kullandı:

İnsan sevdiğine tepki gösterir. Tepkiler doğal çünkü sonuçta başarı odaklı bir spor yapıyoruz. İnsan, sevdiğine daha çok kızar, ben bunu böyle görüyorum.

"İNŞALLAH ORADA ALTAY BAŞARILI OLUR"

Manchester United'ın kendisini transfer planlarında olduğu yönündeki soruya ise Çakır, şu yanıtı verdi:

Orada Altay kardeşimiz oynuyor. Böyle bir şeye gerek yok, inşallah orada Altay başarılı olur. Tabii ki Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp, orada kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda 'Neden Avrupa’ya gitmedim?' demek istemiyorum. Yüzde 100 böyle bir hedefim var. Net bir teklif gelirse, başkanımızla oturur konuşuruz.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Trabzonspor’un Türkiye Kupası’ndaki hedeflerine değinen Uğurcan Çakır, şu şekilde konuştu:

Kupayı kazanmak bizim için en gerçekçi hedeflerden biri. Alanya ve Rize maçlarını evimizde oynayacağız. İskenderun maçını deplasmanda oynayacağız ama iyi bir fikstüre sahibiz. Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz.

Bordo-mavililerin kaptanı, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ve bu hedef doğrultusunda çok çalıştıklarını da ifade etti.