Uğurcan Çakır: Gerekli dersleri çıkaracağız

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Uğurcan Çakır, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı paylaşımla taraftarları ve camiayı motive etti.

Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor , bu sezon ilk kez kaybetti. 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

90 dakikanın ardından kişisel sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, yeni bir serinin başlangıcını yapmak için Hatayspor maçına sahaya çıkacaklarını belirtti.





"SADECE BİR MAÇ KAYBETTİK"

Milli kalecinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki üzüldük fakat bu maçtan gerekli dersleri çıkarıp, geride bırakacağız. Hafta sonu Hatayspor karşılaşmasında yine şehrimizin ve taraftarımızın desteğiyle yeni bir serinin başlangıcını yapmak için sahaya çıkacağız. Aynı inanç ve azimle…''