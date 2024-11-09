Uğurcan Çakır: Gidişatımız kötü, hepimizin canı yanıyor

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Rizespor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.
"BU TAKIMI AYAĞA KALDIRMALIYIZ"
Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu:
"Söylenecek çok bir şey yok. Mağlubiyetle ayrılmamız... Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil... Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Çok üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. 1-0 öne geçtiğimiz maç, çok basit hatalar, sonrasında 3-1... Mağlup olmak üzüntü verici. Tüm sorumluluk bize ait. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız."
"F.BAHÇE MAÇINDA DARBE ALDIK"
Kaybettikleri Fenerbahçe maçına da değinen tecrübeli file bekçisi şu ifadelerini kullandı:
"Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık. Bugün mağlubiyetle ayrıldık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu takımı ayağa kaldıracak olan bizleriz. Bu takımı ayağa kaldırmaya çalışacağız."
"HEPİMİZİN CANI YANIYOR"
Uğurcan Çakır ayrıca şöyle dedi:
"Futbol bireysel bir spor değil, takım olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Kaybedince bir Trabzonsporlu olarak buraya çıkıp konuşuyorum. Hepimizin canı yanıyor. Kötü gidişatımız var, bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Diyecek çok bir şey yok. Milli ara var, bu aradan sonra elimizden gelen her şeyi yapıp düzeltmeye çalışacağız."
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