Uğurcan Çakır: Gidişatımız kötü, hepimizin canı yanıyor

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Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Rizespor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"BU TAKIMI AYAĞA KALDIRMALIYIZ"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu:

"Söylenecek çok bir şey yok. Mağlubiyetle ayrılmamız... Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil... Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Çok üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. 1-0 öne geçtiğimiz maç, çok basit hatalar, sonrasında 3-1... Mağlup olmak üzüntü verici. Tüm sorumluluk bize ait. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız."

"F.BAHÇE MAÇINDA DARBE ALDIK"

Kaybettikleri Fenerbahçe maçına da değinen tecrübeli file bekçisi şu ifadelerini kullandı:

"Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık. Bugün mağlubiyetle ayrıldık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu takımı ayağa kaldıracak olan bizleriz. Bu takımı ayağa kaldırmaya çalışacağız."

"HEPİMİZİN CANI YANIYOR"

Uğurcan Çakır ayrıca şöyle dedi: