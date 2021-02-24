Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır karşı karşıya

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadele, bir süredir rekabet halinde olan Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır'ı da karşı karşıya getirecek.

Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında, 48 puanla Trabzonspor ile 51 puanı bulunan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta gözler Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır'da olacak.

Futbolseverler bir süredir hangisinin daha iyi olduğunu tartışırken, iki iyi kaleci ise dev mücadelede kalesini gole kapatarak takıma katkı sağlamak istiyor.

İSTATİSTİKLER AYNI

Ev sahibi bordo-mavililerde bu sezon 24 kez forma giyen Uğurcan, 24 gol yerken, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapadı.

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise toplam 26 karşılaşmada oynayan Altay, benzer bir istatistiğe imza attı. Kalesinde 24 gol gören Bayındır, 9 mücadelede ise gol yemedi.

Peki siz hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarını bekliyoruz...