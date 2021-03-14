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- Uğurcan Çakır, Juventus'un radarına girdi
Uğurcan Çakır, Juventus'un radarına girdi
Trabzonspor'un deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır, Chelsea'nin ardından Juventus'un da listesine girmeyi başardı. İtalyan devi gelecek analiz raporuna göre resmi adımları atmayı hedefliyor.
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 17:24
- Güncelleme : 14.03.2021 - 17:33
Süper Lig'in başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a her geçen gün yeni talipler gelmeye devam ediyor.
JUVENTUS İZLİYOR
Skorer'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan'a Serie A takımlarından Juventus'un talip olduğu öğrenildi.
Buffon'un kısa süre içerisinde futbolu bırakacak olması, Wojciech Szczęsny'nin de inişli çıkışlı performansı nedeniyle yeni arayışlara giren İtalyan kulübü, başarılı eldiveni scoutlarına izletiyor.
RAPORA GÖRE RESMİ ADIM ATILACAK
Gösterdiği performansla İtalyan scoutları etkilemeyi başaran Uğurcan için yakın takibe giren İtalyan yöneticiler gelecek nihai rapora göre transfer için resmi adımları atacak.
Milli kaleci bu sezon 26 maçta kalesinde 28 gol görürken 9 maçta ise gole kalesini kapadı.