Uğurcan Çakır kalesinde devleşti

Beşiktaş maçında 7 kritik kurtarış yapan Uğurcan Çakır, performansıyla alkış aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

7 KURTARIŞ YAPTI

Maçı 2-1 konuk takım kazanırken bordo-mavili takımın 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır performansıyla büyüledi.

Maçta kalesine gelen 8 şutun 7'sini kurtaran başarılı eldiven önemli ataklarda gösterdiği başarılı reaksiyonlarla galibiyette başrol oynadı.

"BİR SAVAŞ VERDİK"

Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Uğurcan, "Gerçekten çok mutluyuz. Abdullah Hoca geldikten sonra çok önemli çıkış yakaladık. Kupayı aldık. Emin adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya, kaliteli kadroya, iyi hocasına karşı kazanmak mutlu etti. Soyunma odası şenlik gibi. Burada güzel anılarım da var. Beraberlikle dönmüştük çoğu zaman. Bugün kazanmak nasip oldu. Bireysel performansımın önemi yok. Bir savaş verdik ve takım olarak galip geldik." dedi.

"ÇIKIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

İyi oynadığını da kaydeden 24 yaşındaki kaleci, "Trabzonspor formasıyla çıktığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Her maça aynı konsantrasyonla çıkıyorum. Bugün bana biraz daha fazla iş düştü. İyi performans sergiledim. Galip geldik. Mutluyuz. Bireysel performansların hiç önemi yok. Çıkışımız devam ediyor. Bu beni mutlu ediyor. Takımdaşlık, arkadaşlık çok iyi. Bu benim için daha önemli." dedi.