Uğurcan Çakır: Kan değişikliği olumlu yansıdı

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Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 28. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLUMLU YANSIDI"

Şenol Güneş'in zor bir dönemde takıma yaptığı katkılara teşekkür eden ve Fatih Tekke'nin gelişiyle yaşanan kan değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyleyen başarılı kaleci şunları dedi:

"Şenol Hoca'ya teşekkür etmek istedim. Zor zamanda geldi. Neyi varsa taşın altına koydu. Çok büyük emek sarf etti. Yeni bir hoca geldi. Kan değişikliği, kötü sonuçlar... Bu kan değişikliğiyle Fatih Hoca camianın içinden biri, efsane Trabzonspor'da. Kan değişikliği olumlu yansıdı. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman Başakşehir'e pres yapamadığımız zamanlar oldu. Başakşehir bir hoca takımı ve sistemi en iyi olan takımı. Zaman zaman zor anlar yaşattılar ama kazanmayı bildik. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız."

"ALLAH YARDIM ETTİ"

Maç sırasında şansın da yanlarında olduğunu belirten 28 yaşındaki kaleci şu cümleleri kurdu: