Uğurcan Çakır: Kazanmaya biz yakındık

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 berabere biten Fenerbahçe derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

MAÇA İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLADIK

Uğurcan, maçın başlamasıyla birlikte istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirterek, “Maça istediğimiz gibi başladık. Golü bulduk ve ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıda Fenerbahçe zaman zaman etkili oldu, ancak çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum” dedi.

KONTROL BİZDEYDİ

Maçın genelinde kontrolün Galatasaray’da olduğunu vurgulayan Çakır, “Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti” ifadelerini kullandı.

Derbinin 1-1 berabere tamamlanmasına değinen Çakır, “Kazanmaya yakın taraf bizdik. Lider geldik, lider ayrılıyoruz” diyerek takımının performansını övdü.