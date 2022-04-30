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    Uğurcan Çakır: Mutluyuz, gururluyuz

    Uğurcan Çakır: Mutluyuz, gururluyuz

    Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, şampiyonluk maçının ardından konuştu. Deneyimli eldiven "2010/11'de üzüntüden ağladık, şimdi de sevinçten ağlıyoruz" dedi.
    • 30.04.2022 - 23:23
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    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 2021/22 sezonu şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

    İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri:

    "Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım. Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum.

    Uğurcan Çakır: Mutluyuz, gururluyuz #1

    "Bütün şehre armağan olsun"

    Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 2010/11'de yaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok mutluyuz. Bütün şehre armağan olsun."


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