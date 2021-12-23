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    Uğurcan Çakır parlıyor

    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un başarısında başrol oynayan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Genç kaleci istatistikleriyle parmak ısırttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 13:12
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    Uğurcan Çakır parlıyor

    Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı geriden gelerek 2-1 yenen Trabzonspor, açık ara farkla zirvedeki yerini korudu.

    Bordo-mavili ekibin galibiyetinde en büyük katkı Cornelius ve Uğurcan Çakır'dan geldi. Milli kaleci, sadece Altay müsabakasında değil, bu sezon birçok maçta ön plana çıktı.

    Uğurcan Çakır parlıyor #1

    65 KEZ GEÇİT VERMEDİ

    Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla Trabzonspor'un 45 puanla zirvede yer almasında önemli rol üstlendi.

    Altay maçında 7 kritik kurtarış yaparak galibiyetin mimarlarından olan 25 yaşındaki eldiven, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada rakip forvetlere 65 kez geçit vermedi ve Süper Lig'in en iyi ikincisi (1. Viviano) unvanını aldı.

    Uğurcan Çakır parlıyor #2

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