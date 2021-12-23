Uğurcan Çakır parlıyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un başarısında başrol oynayan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Genç kaleci istatistikleriyle parmak ısırttı.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'ı geriden gelerek 2-1 yenen Trabzonspor, açık ara farkla zirvedeki yerini korudu.

Bordo-mavili ekibin galibiyetinde en büyük katkı Cornelius ve Uğurcan Çakır'dan geldi. Milli kaleci, sadece Altay müsabakasında değil, bu sezon birçok maçta ön plana çıktı.

65 KEZ GEÇİT VERMEDİ

Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla Trabzonspor'un 45 puanla zirvede yer almasında önemli rol üstlendi.

Altay maçında 7 kritik kurtarış yaparak galibiyetin mimarlarından olan 25 yaşındaki eldiven, bu sezon forma giydiği 17 karşılaşmada rakip forvetlere 65 kez geçit vermedi ve Süper Lig'in en iyi ikincisi (1. Viviano) unvanını aldı.