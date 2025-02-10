Uğurcan Çakır, penaltı vuruşunda Mame Thiam'a geçit vermedi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk dakikalarında konuk takım Eyüpspor penaltı kazandı.

HAKEM, PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Eyüpspor'un 3. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Simon Banza'nın Ruben Vezo'ya yaptığı müdahale müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen, VAR tarafından potansiyel penaltı için VAR monitörüne davet edildi.

Pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret eden Türkmen, Banza'ya ise herhangi bir kart göstermedi.

UĞURCAN, PENALTIYI KURTARDI

Topun başına geçen Mame Thiam'ın 7. dakikada yaptığı penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır köşeyi doğru tahmin etti ve penaltı atışını kurtardı.

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