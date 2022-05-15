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    Uğurcan Çakır şampiyonluk kupasıyla uyudu

    Uğurcan Çakır şampiyonluk kupasıyla uyudu

    Şampiyon Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, lig kupasıyla yatakta poz verdi.
    • 15.05.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 11:18
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    Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutluyor.

    38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle bordo-mavili takıma teslim edildi.

    Törene Trabzonspor takımı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcular ve teknik ekipte katıldı.

    Kupayı Kaptan Uğurcan Çakır eşliğinde kaldıran Trabzonspor futbolcuları şampiyonluklarını resmileştirmiş oldular.

    Törene gidemeyen bazı taraftarlar Trabzon Kent Meydanı’nda takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

    Uğurcan Çakır şampiyonluk kupasıyla uyudu #1

    Kaptan kupayla uyudu

    Kutlamaların ardından kaptan Uğurcan Çakır, kupayı yanına aldı ve odasına götürdü.

    Sosyal medya hesabından yatakta kupayla poz veren Çakır, "Bize iyi geceler" ifadelerini kullandı.

    Uğurcan Çakır şampiyonluk kupasıyla uyudu #2


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