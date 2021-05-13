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    Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci oldu

    Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci oldu

    Bu sezon en az 10 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim Uğurcan Çakır oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 12:48
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    Trabzonspor’un deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçında rakibin kaleyi bulan 6 şutunda 5 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, yine devleşirken, istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor.

    Avrupa devlerinin de radarında olan 25 yaşındaki eldiven, Süper Lig’de en az 10 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en iyi isim olarak öne çıkıyor.

    Uğurcan Çakır, Süper Lig de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci oldu #1

    YÜZDE 77 İLE ZİRVEDE

    Bordo mavili yıldız, bu alanda yüzde 77’lik oranla zirvede yer almayı başardı.

    Uğurcan, en az 20 karşılaşmada forma giyen kaleciler arasında ise maç başına ortalama en az gol yiyen 3 kaleciden biri konumunda.

    Uğurcan Çakır, Süper Lig de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci oldu #2

    GOL YEME ORTALAMASINDA MUSLERA VE ALTAY’LA ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

    Trabzonsporlu eldiven, 0.9’luk gol yeme ortalaması ise Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ve Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır ile zirveyi paylaşıyor.

    Uğurcan ayrıca, Beşiktaş’ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ile beraber 13 mücadelede kalesini gole kapattı ve bu alanda da ilk sırada yer aldı.

    Uğurcan Çakır, Süper Lig de kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci oldu #3

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