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- Uğurcan Çakır, Süper Lig'e damgasını vurdu
Uğurcan Çakır, Süper Lig'e damgasını vurdu
Şampiyon Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak Süper Lig'e damgasını vurdu.
- Haber Merkezi
- 30.04.2022 - 22:30
- Güncelleme : 30.04.2022 - 22:36
Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde, bu başarının en büyük mimarlarından biri de elbetteki kaleci Uğurcan Çakır oldu.
Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde sadece 2 maç kaçırdı.
Uğurcan bu sezon çıktığı maçların 10'unda kalesini gole kapatırken 2 de penaltı kurtardı.
Ligin en az gol yiyen kalecisi
26 yaşındaki kaleci, disipliniyle de alkış aldı. Uğurcan bu sezon hiç kırmızı kart görmezken toplamda sadece 5 tane sarı kart gördü.
Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla bu sezon yüzde 82'lik bir kurtarış yüzdesine ulaşarak bu sezon ligin en az gol yiyen kalecisi oldu.