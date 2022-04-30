Uğurcan Çakır, Süper Lig'e damgasını vurdu

Şampiyon Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak Süper Lig'e damgasını vurdu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde, bu başarının en büyük mimarlarından biri de elbetteki kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde sadece 2 maç kaçırdı.

Uğurcan bu sezon çıktığı maçların 10'unda kalesini gole kapatırken 2 de penaltı kurtardı.

Ligin en az gol yiyen kalecisi

26 yaşındaki kaleci, disipliniyle de alkış aldı. Uğurcan bu sezon hiç kırmızı kart görmezken toplamda sadece 5 tane sarı kart gördü.

Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla bu sezon yüzde 82'lik bir kurtarış yüzdesine ulaşarak bu sezon ligin en az gol yiyen kalecisi oldu.