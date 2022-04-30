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    Uğurcan Çakır, Süper Lig'e damgasını vurdu

    Uğurcan Çakır, Süper Lig'e damgasını vurdu

    Şampiyon Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak Süper Lig'e damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 22:36
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    Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde, bu başarının en büyük mimarlarından biri de elbetteki kaleci Uğurcan Çakır oldu.

    Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde sadece 2 maç kaçırdı.

    Uğurcan bu sezon çıktığı maçların 10'unda kalesini gole kapatırken 2 de penaltı kurtardı.

    Uğurcan Çakır, Süper Lig e damgasını vurdu #1

    Ligin en az gol yiyen kalecisi

    26 yaşındaki kaleci, disipliniyle de alkış aldı. Uğurcan bu sezon hiç kırmızı kart görmezken toplamda sadece 5 tane sarı kart gördü.

    Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla bu sezon yüzde 82'lik bir kurtarış yüzdesine ulaşarak bu sezon ligin en az gol yiyen kalecisi oldu.

    Uğurcan Çakır, Süper Lig e damgasını vurdu #2


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