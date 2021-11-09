Uğurcan Çakır Süper Lig'in en değerli oyuncusu

KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır.

KPMG Football Benchmark araştırma ekibi, Süper Lig'in en değerli oyuncularını araştırdı.

Yapılan listede 10 kişi yer aldı. Listenin başında ise Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.

İşte Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu;

1. UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'da forma giyen başarılı file bekçisinin değeri 19.1 milyon euro

2. MIRALEM PJANIC

Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcunun değeri 15.9 milyon euro

3. ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'nin file bekçisinin piyasa değeri 15. 8 milyon euro.

4. İRFAN CAN KAHVECİ

Sarı-lacivertlilerde forma giyen İrfan Can'ın değeri 13.4 milyon euro.

5. MARCAO

Galatasaray'ın başarılı stoperinin değeri 13 milyon euro

6. ATTILA SZALAI

Listedeki bir başka Fenerbahçeli isim olan Szalai'nin değeri ise 11.5 milyon euro.

7. MICHY BATSHUAYI

Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi'nin değeri 11 milyon euro.

8. MERGIM BERISHA

Fenerbahçe'de forma giyen Berisha'nın değeri 10.2 milyon euro.

9. ABDÜLKADİR ÖMÜR

Trabzonspor forması giyen Abdulkadir'in değeri ise 10.2 milyon euro.

10. ERSİN DESTANOĞLU

Beşiktaş'ın genç file bekçisinin değeri 10.1 milyon euro.



