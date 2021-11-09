Euro
11.2854
-0.07%
Dolar
9.7281
-0.04%
Altın
572.92
-0.05%
Borsa
1.616
0.44%
Bitcoin
655.770
1.95%
BTXN Coin
22.63
-1.52%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Uğurcan Çakır Süper Lig'in en değerli oyuncusu

    Uğurcan Çakır Süper Lig'in en değerli oyuncusu

    KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; Türkiye'nin değerli futbolcusu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    KPMG Football Benchmark araştırma ekibi, Süper Lig'in en değerli oyuncularını araştırdı.

    Yapılan listede 10 kişi yer aldı. Listenin başında ise Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.

    İşte Süper Lig'in en pahalı 10 oyuncusu;

    1. UĞURCAN ÇAKIR

    Trabzonspor'da forma giyen başarılı file bekçisinin değeri 19.1 milyon euro

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #1

    2. MIRALEM PJANIC

    Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcunun değeri 15.9 milyon euro

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #2

    3. ALTAY BAYINDIR

    Fenerbahçe'nin file bekçisinin piyasa değeri 15. 8 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #3

    4. İRFAN CAN KAHVECİ

    Sarı-lacivertlilerde forma giyen İrfan Can'ın değeri 13.4 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #4

    5. MARCAO

    Galatasaray'ın başarılı stoperinin değeri 13 milyon euro

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #5

    6. ATTILA SZALAI

    Listedeki bir başka Fenerbahçeli isim olan Szalai'nin değeri ise 11.5 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #6

    7. MICHY BATSHUAYI

    Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi'nin değeri 11 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #7

    8. MERGIM BERISHA

    Fenerbahçe'de forma giyen Berisha'nın değeri 10.2 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #8

    9. ABDÜLKADİR ÖMÜR

    Trabzonspor forması giyen Abdulkadir'in değeri ise 10.2 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #9

    10. ERSİN DESTANOĞLU

    Beşiktaş'ın genç file bekçisinin değeri 10.1 milyon euro.

    Uğurcan Çakır Süper Lig in en değerli oyuncusu #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir