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    Uğurcan Çakır: Taraftarımız bunu unutmasın

    Uğurcan Çakır: Taraftarımız bunu unutmasın

    Trabzonspor'un başarılı kaptanı Uğurcan Çakır, kaybettikleri Türkiye Kupası yarı finali sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Çakır'ın hedefinde Kayseri taraftarı vardı.
    • 11.05.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:43
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    Türkiye Kupası yarı final maçında Kayserispor'a elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

    "Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum"

    Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum çünkü taraftar maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi, o hürmeti beklerdik. Çok çirkin görüntüler oldu. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok ayıp. Bir de biz bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Tüm taraftarlarımıza da sesleniyorum. Bu yaşananları unutmasınlar. Biz ilk maçta onları Trabzon'a geldiklerinde nasıl karşıladığımızı çok iyi biliyoruz ama onlar bugün yüzlerini gösterdiler, onlara çok teşekkür ediyorum. Sadece Kayserispor takımını tebrik ediyorum."

    Bilindiği üzere Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında rakibine 4-2 mağlup olarak Kupa'ya veda etmişti.

    Uğurcan Çakır: Taraftarımız bunu unutmasın #1


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