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    Uğurcan Çakır: Türkiye Kupası'na odaklandık

    Uğurcan Çakır: Türkiye Kupası'na odaklandık

    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Hatayspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 09:06
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    Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, 1-1 sona eren Hatayspor maçının ardından bir paylaşım yaptı.

    "10'un peşindeyiz"

    Başarılı eldiven paylaşımında, "Öncelikle sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor'a teşekkür ederim. Futbola değer katan bu tarz yaklaşımların artarak devam etmesi en büyük temennim. Bizleri her deplasmanımızda evimizde hissettiren taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var ve #10unPeşindeyiz." ifadelerini kullandı.

    Bordo-mavililer bilindiği üzere Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez müzesine götürdü. Trabzonspor'da hedef 10. kupa.

    Uğurcan Çakır: Türkiye Kupası na odaklandık #1


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